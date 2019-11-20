الاستخبارات العراقية تداهم عدة مضافات في صلاح الدين

2019/11/20 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاربعاء،مداهمة وتدمير عدة مضافات في محافظة صلاح الدين....

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