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لافروف: نحن في حوار مع الكورد


لافروف: نحن في حوار مع الكورد
2019/11/20 | 13:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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