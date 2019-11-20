مؤيد عبد الستار - على الحكومة تسليم مفاتيح بيت المال فورا

2019/11/20 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار بينما يشتد الخناق على رقبة الحكومة الفاسدة واتباعها وجلاوزتها تحاول بعض الاحزاب التي أوغلت في الفساد ونهب المال العام أن تناور للحصول على هدنة من جحيم التظاهرات عسى أن يخمد حماس المواطنين وتتمكن من السيطرة على الموقف مجددا من خلال اعطاء الوعود المعسولة وتوزيع فتات الوظائف التافهة ورشوة بعض ضعاف النفوس واستمالة قوى طفيلية كي تضرب بهم جموع المواطنين الذين يصرون على اسقاط الحكومة .وارى ان أهم شي......

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