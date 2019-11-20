لوك أويل تتوقع اتخاذ قرار بشان تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في اذار

2019/11/20 | 13:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي وأكبر مساهم في شركة لوك أويل للصحفيين يوم الأربعاء إن ثاني أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا تتوقع اتخاذ قرار في مارس آذار بشأن ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها سيمددون اتفاقا لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020.

وقال كبيروف ”سيتم اتخاذ القرار في مارس (آذار)“.

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