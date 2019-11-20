2019/11/20 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد محصول الشجر لوفرته محلياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد محصول الشجر لوفرته محلياً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد محصول الشجر لوفرته محلياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).