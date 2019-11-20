طهران: العنف وأعمال الشغب في الشوارع تهمش اصوات الاحتجاجات السلمية

2019/11/20 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بأعمال الشغب التي شهدتها عدد من المحافظات الايرانية مؤخرا وعدّها تدفع اصوات الاحتجاجات السلمية الى الهامش، فيما أشار

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