الثقافة ترد على اتهام وزيرها بالتجاوز على محرمات الفرات: استغربنا هذا الخبر

2019/11/20 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أصدر وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبدالامير الحمداني، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن اتهامه بالتجاوز على محرمات نهر الفرات، في محافظة ذي قار.وذكر بيان للوزارة تلقته /SNG/،ان” الحمداني استقبل باستغراب بالغ ما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصدور امر استقدام ضده وفق المادة سادسا من قانون الشواطئ بداعي تجاوزه على محرمات النهر في ...

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