شركة نفط ذي قار: 850 درجة وظيفية لأبناء المحافظة

2019/11/20 | 14:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت شركة نفط ذي قار ، الثلاثاء، توفر 850 فرصة عمل لأبناء المحافظة وفي مختلف الاختصاصات.

وقال مدير اعلام الشركة علي وارد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا ياتي لإعطاء محافظة ذي قار اهمية خاصة واولوية اكراما لاهلها وماقدموه من تضحيات ومواقف وطنية كبيرة".

واضاف "سعينا منذ زمن طويل للمطالبة بهذه الدرجات بعد ان تم تعيين الكثير من المهندسين والجيولوجيين والكيمياويين ووظائف اخرى للحرفيين والعمال".

وتابع أن "هذه الدرجات ستكون مقسمة بواقع 250 درجة في حقل الغراف النفطي ويكون التقديم عليها من خلال اللجنة المركزية في مكتب تشغيل الرفاعي و 200 درجة في حقل الناصرية يكون التقديم عليها من خلال لجنة تعيينات حقل الناصرية فيما خصصت 400 درجة لمقر الشركة في منطقة الخميسات ويَكون التقديم عليها من خلال لجنة تعيينات مقر الشركة".

واكد المدير العام أن "وقت التقديم سيكون من خلال الية تضعها وزارة النفط قريبا بالتقديم عبر رابط الكتروني".

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