صدور أمر قبض ومنع سفر بحق موظف في ذي قار بتهمة اختلاس مليار دينار

2019/11/20 | 14:27

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019) بصدور أمر قبض ومنع سفر بحق موظف في ذي قار بتهمة اخ...





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