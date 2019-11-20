2019/11/20 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون: حزم الإصلاح الحالية محاولة التفاف على مطالب الجماهير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: حزم الإصلاح الحالية محاولة التفاف على مطالب الجماهير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: حزم الإصلاح الحالية محاولة التفاف على مطالب الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).