2019/11/20 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو والصور.. كربلائيون وجدوا معاملات تعييناتهم بحاوية النفايات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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