ذي قار تعلن توفير درجات وظيفية لأبناء المحافظة في مختلف الاختصاصات

2019/11/20 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

اعلنت شركة نفط ذي قار ،اليوم الثلاثاء، عن توفير 850 فرصة عمل لأبناء المحافظة وفي مختلف الاختصاصات.

وقال مدير اعلام الشركة علي وارد

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