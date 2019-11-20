اعادة فتح طريق بغداد-ديالى القديم بعد قطعه من قبل متظاهرين

2019/11/20 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

اعلن مسؤول محلي، اليوم الاربعاء، إعادة فتح طريق بغداد-ديالى القديم بعد قطعه من قبل متظاهرين.

وقال مدير ناحية بني سعد نجم عبد خضير لـ"الغد برس"، ان "متظاهرين من قرية الشيماء بأطراف الناحية جنوب غربي ديالى قطعوا طريق بغداد القديم احتجاجا على واقع الخدمات وللمطالبة بالاصلاحات".

وأضاف خضير أنه "تم اعادة فتح الطريق بعد الذهاب الى المتظاهرين والتفاوض معهم واستلام مطالبهم من قبلنا برفقة المحافظ وقائد الشرطة".

ويشهد العراق موجة احتجاجات كبيرة للمطالبة بالاصلاحات منذ أكثر من شهر ونصف.

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