لجنة نيابية: إقرار قانون اللجنة الاولمبية انجاز كبير لخدمة الرياضة

2019/11/20 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس عباس عليوي، اليوم الأربعاء، على ان تصويت مجلس النواب على قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يعد انجازا كبيرا لخدمة الرياضة العراقية.

وقال عليوي في بيان تلقته، "الغد برس" ان "تصويت مجلس النواب على قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يعد انجازا كبيرا لخدمة الرياضة العراقية".

ولفت الى ان "تشريع القانون سيمثل انتقاله نوعية في عمل اللجنة لدعم العمل الاولمبي العراقي كونه جاء بعد فراغ تشريعي امتد لنحو 16 سنة في ظل عجز الدورات السابقة عن اقرار القانون".

وأشار الى ان "لجنة الشباب والرياضة نجحت في اول سنة لها بتشريع القانون المهم من خلال ما بذلته من جهود واتصالات واجتماعات مع مختلف الجهات والشخصيات الرياضية بهدف الوصول لقانون يلبي طموح الرياضيين في العراق".

وأوضح عليوي ان "تشريع القانون خلال الجلسة التي امتدت لساعات متأخرة من ليلة يوم امس الثلاثاء جسد حرصا على النهوض بالواقع الرياضي كما سيجنب الرياضة العراقية عقوبات كانت تلوح بها اللجنة الاولمبية الدولية في حال عدم إقرار القانون في 30 من الشهر الحالي".

وبين ان "اللجنة بكافة أعضاءها لن تدخر جهدا في تشريع القوانين التي تخدم الرياضة العراقية".

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