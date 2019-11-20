وزارة النفط توفر ٨٥٠ فرصة عمل لأبناء محافظة ذي قار

2019/11/20 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان عن توفير ٨٥٠ فرصة عمل لأبناء محافظة ذي قار ولمختلف الاختصاصات.

وقال الوزير ان فرص العمل سيتم توزيعها ضمن مساحة العمل في مواقع الحقول النفطية لشركة نفط ذي قار ومقر الشركة وحسب توفر الشاغر والحاجة والتخصص.

من جانبه قال مدير عام شركة نفط ذي قار على وارد ان هذا الاجراء يأتي حرصاً من الوزارة والشركة على توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل في المحافظةوضمن السياقات المعمول بها من خلال توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة ، مشيرا الى ان فرص العمل المعلن عنها تشمل ٢٥٠ درجة في حقل الغراف النفطي و٢٠٠ درجة في حقل الناصرية و ٤٠٠ درجة لمقر الشركة.

واكد المدير العام انه وبهدف تحقيق العدالة سيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني .

ويذكر ان وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق بتعيين اكثر من ٤٤٦٦ من خريجي كلية هندسة النفط والهندسة الكيمياوية وعلوم الجيلوجيا واختصاصات هندسية اخرى وحملة الشهادات العليا بالاضافة الى خريجي معاهد التدريب النفطي، فضلا عن توفير فرص عمل في مشروع مصفى كربلاء وبعثات دراسية للمتفوقين في الدراسة الإعدادية خلال العام الحالي ٢٠١٩

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