الداخلية تصدر بياناً بشأن الحوادث الأمنية للتظاهرات

2019/11/20 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بشأن التظاهرات وأهم الحوادث والفعاليات منذ يوم أمس الثلاثاء ولغاية عصر اليوم.

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