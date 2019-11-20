2019/11/20 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسكان البصرة: صرف 282 صكاً لعدد من المقترضين في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسكان البصرة: صرف 282 صكاً لعدد من المقترضين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسكان البصرة: صرف 282 صكاً لعدد من المقترضين في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).