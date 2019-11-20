التلغراف البريطانية: قادة داعش الأثرياء يخططون لعودة التنظيم الإرهابي

2019/11/20 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة التلغراف البريطانية، تقريراً أشار إلى أن قادة داعش الأثرياء المتواجدين في تركيا، يخططون لعودة التنظيم الإرهابي.

وتحت عنوان جهاديون أثرياء يُخططون لعودة داعش الإرهابي، لفتت مراسلة شؤون الشرق الأوسط جوزيه إنسور، إلى أن قادة دواعش بحوزتهم مبالغ طائلة وموجودون حالياً في تركيا يخططون لعودة التنظيم، بحسب ما أفاد مسؤول استخباراتي بارز.

وقالت المراسلة، إن اللواء الركن سعد العلاق، رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية، قال إن بلاده أعطت أنقرة ملفات تتعلّق بتسعة من قادة داعش الارهابي، ومن بينهم كبار ممولي التنظيم، وأضاف العلاق أن من بين هؤلاء مجموعة من كبار ممولي التنظيم، يمتلكون أموالا طائلة ويشكلون خلايا في تركيا.

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