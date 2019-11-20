عبد الكريم خلف والطراكيات ورذاذ العنجهية الحكومية وقارورة الدجل

2019/11/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.كرار حيدر الموسوي منقول وأبو كروة ايبين بالعبرة واصل عراقيون حملات السخرية من المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الذي عينه عادل عبد المهدي ناطقاً...أكمل القراءة ←

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