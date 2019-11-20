رسالة من الشهيد الى الرئيس

2019/11/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اسعد عبدالله عبدعلي يا سيادة الرئيس ليلة الامس كنت احلم احلاما كثيرة متشعبة, احلام منبثقة من روحي الفقيرة, احلام قديمة بقدم العراق وجراحه التي ترفض الاندمال, يا سيادة الرئيس...أكمل القراءة ←

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