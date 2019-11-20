مؤتمر القادة السياسيين..وستراتيجية القراءة الخلدونية!!

2019/11/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حامد شهاب ما تمخض عنه مؤتمر القادة السياسيين الذي عقد ليلة الاثنين الماضي من مقررات ، يؤكد أن كثيرا ممن حضروا ، يحتاجون الى اعادة القراءة الخلدونية للصف الأول الابتدائي،...أكمل القراءة ←

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