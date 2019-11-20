{الفرات نيوز} تنشر نص قانون اللجنة الاولمبية

2019/11/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نص قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس.

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