تركيا.. ملعب “داعش” المفضّل ومصرفهُ المالي

2019/11/20 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت قائمة سوداء #أميركية جديدة عن أن #تركيا لا تزال الملعب المفضّل لتنظيم “داعش”، حيث نجح في تحويلها إلى ملاذ آمن لشبكات #التمويل التي يعتمد عليها […]

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