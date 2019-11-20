2019/11/20 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الثقافة: اصحاب النوايا السيئة قدموا معلومات مضللة للقضاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الثقافة: اصحاب النوايا السيئة قدموا معلومات مضللة للقضاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).