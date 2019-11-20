لماذا تقصف شنكال ؟

2019/11/20 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعدون مجدل هذا السؤال يراود اغلب اهالي شنكال محاولين ايجاد جواب .اردوغان لم ينهض صباحا بعد ليلة قضاها في فراش دافئ و قرر قصف شنكال ، فاردوغان رجل سياسة على مستوى العالم و لا يمكن أن يتخذ هكذا قرار دون اللجؤ في البداية الى الوسائل و الادوات السياسية الاخرى و هو يعلم القصف مكلف …

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