الدفاع المدني: فرقنا تعرضت لاعتداءات بـ ’’الزجاجات الحارقة’’ خلال اطفاء حرائق شارعي الرشيد والنهر

2019/11/20 | 14:57

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء (20 تشرين الثاني، 2019) أن فرقها تعرضت لاعتداءات بـ &rsqu...





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