2019/11/20 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية تدعو الطلبة للجمع بين المشاركة بالتظاهرات السلمية ومقاعد الدراسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تدعو الطلبة للجمع بين المشاركة بالتظاهرات السلمية ومقاعد الدراسة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تدعو الطلبة للجمع بين المشاركة بالتظاهرات السلمية ومقاعد الدراسة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).