بالارقام.. الحوثي يكشف عن فساد العدوان السعودي ومرتزقته

2019/11/20 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن"محمد علي الحوثي"، أنه كان يتم تغطية المرتبات ونفقات الدولة في موازنات 2014 وما قبلها من إيرادات النفط والغاز

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