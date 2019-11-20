روسيا تكشف عن طائرة هليكوبتر جديدة لرجال الأعمال خلال عام 2020

2019/11/20 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر روسيا ظهور طائرة هليكوبتر جديدة لرجال الأعمال خلال عام 2020.وقال ألكسندر أوخونكو، مدير عام شركة “في بي تكنولوجيا” المصنعة لطائرة هليكوبتر VRT500، لوكالة

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