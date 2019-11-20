العمل تسلم اكثر من ٧٠ الف مستفيد منحة الطوارئ

2019/11/20 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن تسلم اكثر من ٧٠ الف مستفيد منحة الطوارئ.

وقال الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، ان "اكثر من ٧٠الف استلم مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الثالثة بواقع ١٧٥ الف دينار للفرد الواحد".

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