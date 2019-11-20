نهاية صادمة لمعركة دامية بين نمر شرس وثعبان ضخم – فيديو

2019/11/20 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق مصور الحياة البرية “مايك ويلتون” المعركة القوية التي دارت بين ثعبان ضخم ونمر شرس داخل محمية ماساي مارا الكينية، عندما حاول الثعبان الضخم افتراس النمر أثناء مروره أمامه.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل، اللحظات التي انقض فيها الثعبان على النمر وتمكن من إسقاطه على الأرض، حيث التف حول جسده مستغلًا قوته وطوله لشل حركته ولكن النمر الشرس لم يستسلم وقاوم الهجوم.

دفع النمر الثعبان الضخم مستخدمًا مخالبه القوية وشن بعدها هجوما شرسًا عليه، حيث قام باستخدام أنيابه الحادة في إصابة الثعبان بجروح بالغة في أماكن متفرقة من جسده.

هدأت المعركة ووقف النمر بعدها ينظر إلى الثعبان الذي فقد القدرة على الحركة، حيث أشار المصور وفريقه أن الثعبان مات بعد المعركة بدقائق.

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