المنتخب الوطني يصل الى قطر استعداداً لخليجي 24

2019/11/20 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت بعثة المنتخب الوطني، الى العاصمة القطرية الدوجة قادمة من الاردن، للمشاركة ببطولة كأس الخليج بنسختها الـ24، التي تنظمها قطر، وتنطلق الثلاثاء المقبل.

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