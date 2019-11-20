الجوية يجدد عقد حصني

2019/11/20 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جددت إدارة نادي القوة الجوية تعاقدها مع اللاعب الدولي علي حصني بعد تماثله للشفاء التام من الإصابة التي أبعدته لمدة طويلة عن الملاعب.

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