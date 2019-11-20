2019/11/20 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بافل طالباني يعزي برحيل عقيلة شيخموس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني يعزي برحيل عقيلة شيخموس) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني يعزي برحيل عقيلة شيخموس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).