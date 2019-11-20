2019/11/20 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقرار قانون اللجنة الاولمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقرار قانون اللجنة الاولمبية) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقرار قانون اللجنة الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).