‎الزراعة تؤكد استمرار منع استيراد محصول الشجر لوفرته محلياً

2019/11/20 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، استمرار منع استيراد محصول الشجر للموسم الحالي من كافة المنافذ الحدودية، مشيرة الى ان ذلك جاء في ضوء وفرة المنتج المحلي في الأسواق وطبقا للروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي.

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