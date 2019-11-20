2019/11/20 | 15:28

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رئيس الجمهورية يؤكد لحقوق الانسان ضرورة متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين من المتظاهرين

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء (20 تشرين الثاني، 2019) أن فرقها تعرضت لاعتداءات بـ ’’الزجاجات الحارقة’’ خلال اطفاء حرائق شارعي الرشيد والنهر، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، عن توقف العمل بمشاريع أعلنت وزارات المباشرة فيها، داخل القضاء.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعقوبة تضم سلسلة مشاريع ستراتيجية تقدر ك

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، بان مديرية الاستخبارات في محافظة ذي قار أفرجت عن خمسة ناشطين من المتظاهرين في المحافظة، بعد خروج تظاهرة أمام مقرها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات خرج

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