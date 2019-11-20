2019/11/20 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة أن تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية لأعضاء مفوضية حقوق الإنسان: يجب متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين ونقل الحقيقة الى الجهات المعنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية لأعضاء مفوضية حقوق الإنسان: يجب متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين ونقل الحقيقة الى الجهات المعنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).