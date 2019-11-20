الحمداني يبدي استغرابه من نشر خبر عن استقدامه من قبل القضاء

2019/11/20 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير الثقافة والآثار عبد الامير الحمداني، بياناً بشأن أمر استقدامه من قبل القضاء العراقي.

وأعرب الحمداني في بيان نشر على موقع الوزارة، عن استغرابه من الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور أمر استقدام بحقه، وفق المادة سادسا من قانون الشواطئ، بداعي تجاوزه على محرمات النهر في مدينة الناصرية، مؤكدا انه سيمثل أمام القضاء لإثبات عدم صحة الاتهام جملة وتفصيلا.

وأشار الحمداني الى دعمه الكامل لإجراءات القضاء في إرساء قواعد العدل، متهما من وصفهم بـ”أصحاب النوايا السيئة”، بتضليل القضاء المعروف بالحيادية والنزاهة، عبر تقديم معلومات مضللة، فيما ختم الحمداني البيان بدعوة وسائل الاعلام التي روجت الخبر، الى استقصاء الحقيقة، ونشر ما تتوصل إليه بكل حرفيه وحيادية.

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