2019/11/20 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بطلان جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المحافظ منصور المرعيد.وبحسب وثيقة صدرت، اليوم، عن ممثل الحكومة في مجلس النواب، رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي، فأن جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المحافظ منصور المرعيد كانت قد خالفت القانون.ههناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..بطلان جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المرعيد المركز الخبري الوطني.

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