انفوغرافيك يوضح بالتفصيل قانون انتخابات مجلس النواب الجديد

2019/11/20 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصوت البرلمان في جلسة، أمس الثلاثاء، على قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.

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