متظاهر كربلائي مقعد اكبر امانيه كرسي متحرك | تقرير

2019/11/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد ذوو الاحتياجات الخاصة بمحافظة كربلاء وقوفهم مع اخوانهم المطالبين بالحقوق والعيش الكريم في ساحات الاحتجاجات، وتواجدوا هناك على الرغم من حالاتهم الصحية الصعبة منددين بالتهميش والإهمال.

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