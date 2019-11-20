2019/11/20 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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جدد ذوو الاحتياجات الخاصة بمحافظة كربلاء وقوفهم مع اخوانهم المطالبين بالحقوق والعيش الكريم في ساحات الاحتجاجات، وتواجدوا هناك على الرغم من حالاتهم الصحية الصعبة منددين بالتهميش والإهمال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهر كربلائي مقعد اكبر امانيه كرسي متحرك | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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