اعتقال 14 مطلوبا للعدالة في ايسر الموصل بالعراق

2019/11/20 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء، عن اعتقال 14 متهما في ايسر الموصل.

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