بالوثيقة.. مجلس الوزراء يحيل رئيس هيأة الاستثمار إلى التقاعد ويسحب ترشيحه من البرلمان

2019/11/20 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، للمفوضية العليا لحقوق الانسان ضرورة متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين من المتظاهرين، وضرورة دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاك.





وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية،

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء (20 تشرين الثاني، 2019) أن فرقها تعرضت لاعتداءات بـ ’’الزجاجات الحارقة’’ خلال اطفاء حرائق شارعي الرشيد والنهر، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، عن توقف العمل بمشاريع أعلنت وزارات المباشرة فيها، داخل القضاء.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعقوبة تضم سلسلة مشاريع ستراتيجية تقدر ك

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