القبض على 14 مطلوبا في ايسر الموصل

2019/11/20 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد ينوز – موصل

القت القوات الامنية، القبض على 14 متهما بقضايا مختلفة في ايسر الموصل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان

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