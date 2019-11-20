مجلس الانبار لـ

2019/11/20 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اكد مجلس محافظة الانبار، ان عمل كافة الشركات الاستثمارية في مدن المحافظة يتم عبر موافقة الحكومة المركزية .

وقال عضو المجلس فهد الراشد

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