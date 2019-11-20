تدمير عجلة مفخخة والعثور على 7 أوكار لداعش تحوي على مواد لوجستية غربي الموصل

2019/11/20 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الأربعاء، عن تفجير عجلة مفخخة والعثور على 7 أوكار لعصابات داعش الإرهابية تحتوي على مواد لوجستية واسلحة ومتفجرات في منطقة البعاج غربي الموصل.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته، "الغد برس" ان "قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجب تفتيش وتطهير في "منطقة جنوب البعاج وصحراء الحضر والمنطقة المحصورة بين خط اللاين والطريق العام موصل- بغداد حيث تم تدمير عجلة مفخخة نوع سكانيا، كما عثرت على 7 أوكار للارهابيين".

واضاف ان "الأوكار تحتوي 118شريحة اتصال عراقية غير مستخدمة فضلا عن شريحة سورية مستخدمة وجهازي نقال وحزام ناسف و3 عبوات ناسفة ومواد غذائية و105بطارية 9فولت تستخدم للعبوات الناسفة ومواد اخرى"، مؤكد انه "تم تدمير الأوكار وتفجير العبوات والحزام الناسف من قبل الهندسة الميدانية دون حادث يذكر".

من جانب أخر "تمكنت قوة من عمليات ديالى، ووفق لمعلومات دقيقة من العثور على وكر لعصابات داعش جنوب بهرز بالقرب من قرية النقيب احتوى على اربع عبوات ناسفة وخمسة علب عتاد 14،5ملم ورمانتين هجوميتين ووثلاثة مساطر تفجير وسبحتي تفجير واربع قداحات تفجير وأربع بطاريات لتفجير العبوات الناسفة وافرشة واغطية، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة اصوليا.

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