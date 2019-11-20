الحكيم يبحث مع نظيره الأردنيّ التعاون في مختلف المجالات بين البلدين

2019/11/20 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم، الاربعاء، مع نظيره الاردني أيمن الصفدي التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية تلقته، "الغد برس" ان "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الأردنيّ أيمن الصفدي".

واضاف انه " تم بحث القضايا ثنائيّة التي تهمّ الجانبين، ومنها تحقيق التعاون في مختلف المجالات وُصُولاً إلى تحقيق تطلّعات كلا الشعبين الشقيقين".

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