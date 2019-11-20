وزارة الزراعة تمنع استيراد 17 محصولاً نباتياً لوفرتها محلياً

2019/11/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، ان سبعة عشر محصولاً نباتياً ممنوعة من الاستيراد، لوفرتها محليا، داعية هيئة المنافذ الحدودية والجهات الرقابية الصحية الى تشديد الاجراءات من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي، إن هذه المحاصيل شملت الطماطم والخيار والبطاطا والباذنجان، وعدد من المحاصيل الضرورية ،اضافة الى محصولي الحنطة والشعير، فضلا عن المنتجات الحيوانية من بيض المائدة والدجاج والاسماك.

واضاف النايف ان الاكتفاء الذاتي ،جاء نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين ،سواء كان بالمستلزمات الزراعية من بذور واسمدة ومبيدات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن توفر الحصة المائية التي ساهمت في تشجيع الفلاحين على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً، والتي افضت نتائجه بتوفير سبعة عشر محصولاً زراعياً طوال العام.

ودعا هيئة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجهات الرقابية الصحية ، الى تشديد الاجراءات من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي.

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