شاهد ..ماذا وجد المتظاهرون في كربلاء

2019/11/20 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد عثر متظاهرون في محافظة كربلاء على طلباتهم بالتعيين بمصفى كربلاء بحاويات النفايات خلف دار الثقافة.

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